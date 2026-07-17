“No podía retirarme hasta mover al EJC”: denuncian presión de disidencias para participar en asonada

“Me dijeron que no podía retirarme hasta que se pudiera hacer algo para mover el Ejército de ese lugar”. Este es el testimonio conocido por Caracol Radio de un habitante de El Filo, en Argelia, Cauca, quien relató cómo, según su versión, fue convocado a una reunión comunitaria que terminó relacionada con una concentración contra las tropas del Ejército.

“Nos mandaron a una reunión que se suspendía el trabajo y que había que ir a colaborar la comunidad para asistir a una reunión, reunión que nunca se supo cuál era el fin ni nada, solamente que había que ir a colaborar”.

El habitante aseguró que hasta el lugar llegaron personas de diferentes veredas y que se organizaron vehículos para garantizar la permanencia de quienes asistieron.

“Ya accedimos a ir, obviamente, y estando allá, pues se organizaron carros para la comida, bebida y para poder estar todos ahí. Vinieron muchas personas de varias veredas, San Juan, Honduras, Betania, La Bermeja”.

Según el relato, cuando intentó retirarse del sitio, le indicaron que debía permanecer allí.

“Yo pregunté si me podía retirar y me dijeron que no, hasta que se pudiera hacer algo para mover el Ejército de ese lugar”.

De acuerdo con información de inteligencia conocida por las autoridades, la estructura Carlos Patiño estaría detrás de esta convocatoria en El Filo, Cauca, con la intención de generar presión contra las tropas desplegadas en la zona. Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes.

El Ejército Nacional confirmó cómo había anticipado Caracol Radio una asonada contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 en el sector El Filo, municipio de El Tambo, Cauca, en medio de la Operación Perseo que se desarrolla en el Cañón del Micay.

De acuerdo con la institución, cerca de mil personas llegaron al sector bajo presunto constreñimiento de alias ‘Samuel’ y alias ‘El Gordo’, integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, con la intención de impedir el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

Durante los hechos, según el Ejército, cuatro personas agredieron directamente a los uniformados e intentaron arrebatarles el armamento de dotación y activar artefactos explosivos, situación que representó una amenaza para la integridad de los soldados.

“La tropa actuó en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y los protocolos sobre el uso de la fuerza, empleando medidas disuasivas para repeler la agresión”, señaló el Ejército.