Dron con explosivos intentó atacar helicóptero del Ejército en Cauca: EJC asegura que fue inhibido

El Ejército Nacional reveló imágenes del dron que habría sido utilizado en un intento de ataque contra un helicóptero de la institución en la base militar de Popayán, Cauca.

De acuerdo con información entregada por el EJC, el dispositivo fue detectado y inhibido antes de que pudiera detonar, evitando una posible afectación contra la aeronave y el personal militar que se encontraba en la zona.

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En las imágenes se observa el dron junto al helicóptero militar, con lo que sería un sistema adaptado para transportar una carga. Las autoridades adelantan las verificaciones técnicas para establecer las características del artefacto y los responsables del hecho.

El uso de drones con capacidad para transportar explosivos se ha convertido en una de las principales amenazas contra la Fuerza Pública en distintas regiones del país, especialmente contra unidades militares desplegadas en zonas de influencia de grupos armados ilegales.