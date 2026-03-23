Asonada contra el Ejército en Jamundí habría sido presionada por disidencia Jaime Martínez

En videos compartidos por el Ejército se observa a varias personas involucradas con los rostros cubiertos. Foto: Ejército.

Jamundí

Un grupo de cerca de 200 personas protagonizó una asonada contra tropas de la Tercera Brigada del Ejército en la vereda La Novillera, corregimiento de Río Claro, en Jamundí, Valle del Cauca.

Según información oficial, la comunidad habría sido instrumentalizada y constreñida por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de Farc, para impedir el desarrollo de operaciones militares que se adelantan en este sector.

Aunque en algunos videos compartidos por el Ejército no se evidencian acciones violentas, sí se observa que varias de las personas involucradas tenían los rostros cubiertos con pasamontañas, capuchas e incluso cascos de motocicleta.

Las autoridades informaron que estos hechos serán puestos en conocimiento de la fiscalía general de la Nación para que se investiguen posibles delitos como asonada, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal.