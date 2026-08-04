FAC firmó contrato con Embraer para adquirir dos aeronaves KC-390 de fabricación brasileña

La Fuerza Aeroespacial Colombiana adjudicó a la empresa brasileña Embraer S.A. el contrato por USD 366.430.371 para la adquisición de aeronaves de transporte táctico militar pesado, junto con entrenamiento, equipos asociados, soporte logístico y demás requerimientos para su operación. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 004 del 3 de agosto de 2026, con la que culminó el proceso de contratación directa adelantado por la institución.

De acuerdo con el acto administrativo, Embraer fue el único oferente invitado a participar en el proceso y su propuesta cumplió con las evaluaciones jurídica, técnica y económica realizadas por los comités designados. Posteriormente, el Comité de Adquisiciones recomendó la adjudicación del contrato, decisión que fue acogida por la Fuerza Aeroespacial.

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El contrato hace parte del proyecto para fortalecer la capacidad de transporte aéreo militar del país e incluye no solo las aeronaves, sino también el entrenamiento de las tripulaciones, el equipo asociado, el soporte logístico y los demás componentes necesarios para garantizar su operación.

La adquisición será financiada mediante vigencias futuras excepcionales entre 2027 y 2030, para las cuales ya estaban autorizados los recursos presupuestales.

“Las aeronaves podrán cumplir una amplia variedad de misiones, entre ellas asistencia humanitaria, respuesta ante desastres, transporte y lanzamiento de carga, despliegue de tropas y paracaidistas, así como reabastecimiento aire-aire, tanto en operaciones diurnas como nocturnas. Asimismo, contarán con la capacidad de integrarse con las nuevas aeronaves de superioridad aérea Gripen; fortaleciendo la interoperabilidad y la proyección estratégica del país”, señaló la FAC.

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