FAC firmó contrato con Embraer para adquirir dos aeronaves KC-390 de fabricación brasileña
La firma del contrato estuvo encabezada por el Comandante de la FAC
La Fuerza Aeroespacial Colombiana adjudicó a la empresa brasileña Embraer S.A. el contrato por USD 366.430.371 para la adquisición de aeronaves de transporte táctico militar pesado, junto con entrenamiento, equipos asociados, soporte logístico y demás requerimientos para su operación. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 004 del 3 de agosto de 2026, con la que culminó el proceso de contratación directa adelantado por la institución.
De acuerdo con el acto administrativo, Embraer fue el único oferente invitado a participar en el proceso y su propuesta cumplió con las evaluaciones jurídica, técnica y económica realizadas por los comités designados. Posteriormente, el Comité de Adquisiciones recomendó la adjudicación del contrato, decisión que fue acogida por la Fuerza Aeroespacial.
El contrato hace parte del proyecto para fortalecer la capacidad de transporte aéreo militar del país e incluye no solo las aeronaves, sino también el entrenamiento de las tripulaciones, el equipo asociado, el soporte logístico y los demás componentes necesarios para garantizar su operación.
La adquisición será financiada mediante vigencias futuras excepcionales entre 2027 y 2030, para las cuales ya estaban autorizados los recursos presupuestales.
“Las aeronaves podrán cumplir una amplia variedad de misiones, entre ellas asistencia humanitaria, respuesta ante desastres, transporte y lanzamiento de carga, despliegue de tropas y paracaidistas, así como reabastecimiento aire-aire, tanto en operaciones diurnas como nocturnas. Asimismo, contarán con la capacidad de integrarse con las nuevas aeronaves de superioridad aérea Gripen; fortaleciendo la interoperabilidad y la proyección estratégica del país”, señaló la FAC.
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