¿Quién es el general (r) Jesús Alejandro Barrera, nuevo director de la Policía? Perfil y carrera

Este 4 de agosto, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el reintegro al servicio activo de los generales en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña y Norberto Mujica para que asuman la dirección y la subdirección de la Policía Nacional, respectivamente.

Según De la Espriella, el mayor general Alejandro Barrera Peña, que fue director del cuerpo de Carabineros, será designado director de la Policía Nacional, mientras que el brigadier general Norberto Mujica, que fue director de Inteligencia, ocupará la subdirección de la institución.

Es preciso recordar que los generales (r) Barrera y Mujica fueron retirados del servicio activo durante un cambio en la cúpula policial que hubo en 2022, al inicio del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese entonces, salieron 21 generales de mayor experiencia y graduación para que asumiera la dirección de la institución el general Henry Armando Sanabria Cely.

La nueva cúpula también estará integrada por el brigadier general Ricardo Alarcón, quien fue designado como jefe nacional del Servicio de Policía. Desde este cargo tendrá la responsabilidad de coordinar las capacidades operativas y el servicio policial en todo el país.

¿Quién es el general (r) Jesús Alejandro Barrera, nuevo director de la Policía?

El general en retiro Jesús Alejandro Barrera Peña llega al cargo con 35 años de servicio.

Fue director de Carabineros y Seguridad Rural, director de Inteligencia Policial, jefe de operaciones de la DIPOL, oficial de enlace de la Policía de Colombia ante EUROPOL, en Lyon (Francia), y jefe de la Unidad de Investigación Sensible (SIU) de la Dijín.

Además, es administrador policial, administrador de empresas y cuenta con especializaciones en Seguridad, Policía y Sociedad, de la Universidad de Toulouse (Francia), Gerencia de Recursos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda, y Seguridad de la Escuela de Postgrados de la Policía.

¿Quién es el general (r) Norberto Mujica, nuevo subdirector de la Policía?

Por su parte, el general Norberto Mujica, quien asumirá la Subdirección de la Policía, es reconocido por su trayectoria en inteligencia policial.

Durante el gobierno de Iván Duque estuvo al mando de la Dirección de Inteligencia de la institución y, desde ese cargo, participó en operaciones contra estructuras del narcotráfico, el ELN, las disidencias de las Farc y organizaciones de crimen organizado. Además, coordinó procesos de inteligencia estratégica que apoyaron operaciones de captura de cabecillas y la desarticulación de redes criminales.

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