Ejército ensamblará 147 sistemas antidrones para proteger a tropas tras ataques de grupos criminales

Durante la rendición de cuentas del Ejército Nacional, el comandante de la institución, general Royer Gómez, reveló que la Fuerza avanza en el desarrollo de tecnología propia para enfrentar la amenaza de drones utilizados contra las tropas.

El general Gómez confirmó que ya se encuentran en proceso de ensamblaje 147 sistemas antidrones, que comenzarán a ser desplegados desde la próxima semana en diferentes áreas de operaciones.

“El Ejército Nacional está desarrollando prototipos con capacidades propias y con tecnología propia, es así como al momento estamos ensamblando 147 sistemas antidrones que van a ser desplegados a partir de la semana entrante en las diferentes áreas de operaciones”, afirmó.

El comandante del Ejército explicó que estos equipos buscan fortalecer la protección de las unidades militares ante los ataques con drones empleados por organizaciones criminales.

“Esto para mejorar y para garantizar las condiciones de protección de nuestras unidades”, señaló.

Además, indicó que la institución también adquirió sistemas antidrones fijos y semifijos, así como equipos detectores que ya fueron instalados y desplegados en diferentes zonas del país.

“Hemos hecho adquisición de sistemas antidrones fijos y semifijos, e igualmente detectores que también ya han sido instalados y se encuentran desplegados en las diferentes áreas”, agregó.

El general Gómez aseguró que el Ejército mantiene una línea permanente de investigación y desarrollo para responder a la evolución tecnológica de los grupos armados.

“Mantenemos un proceso de investigación permanente y de desarrollo permanente de prototipos que nos permitan a nosotros estar a la par con las innovaciones que se están presentando en el mercado, pero también las innovaciones que están desarrollando las diferentes organizaciones criminales para atacar a nuestras tropas y a nuestros policías”, indicó.

Finalmente, destacó que el Ejército ya cuenta con capacidad propia de producción y ensamble de estas tecnologías.

“Esta es una tecnología que nosotros estamos desarrollando con capacidades propias, que las estamos innovando cada día y que ya tenemos la capacidad de producción y de ensamble de sistemas de drones y antidrones con tecnología propia del Ejército”, afirmó.

Según el comandante, el objetivo es aumentar la producción para lograr dotar con estos sistemas a todas las unidades del Ejército Nacional.