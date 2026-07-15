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15 jul 2026 Actualizado 22:42

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Orden Público

Disidencias FARC obligaron a comunidad a reunirse para promover asonada contra el Ejército en Cauca

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, la orden habría sido impartida por alias ‘Gurrumino’, señalado cabecilla de la estructura

Disidencias estarían concentrando a comunidades para promover una asonada contra tropas en Cauca

Disidencias estarían concentrando a comunidades para promover una asonada contra tropas en Cauca

Disidencias estarían concentrando a comunidades para promover una asonada contra tropas en Cauca
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En el sector conocido como El Filo, entre los municipios de El Tambo y Argelia, Cauca, integrantes de Disidencias Farc citaron de manera obligatoria a habitantes de la zona con el propósito de concentrarlos y promover una asonada contra las tropas que desarrollan operaciones en el territorio.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, la orden habría sido impartida por alias ‘Gurrumino’, señalado cabecilla de la estructura, mientras que alias ‘Samuel’ y alias ‘El Gordo’ estarían encargados de coordinar la convocatoria.

Las comunidades habrían sido advertidas de que quienes no asistan a la concentración deberán pagar una multa. Imágenes aéreas muestran un número significativo de personas y motocicletas reunidas cerca de varias viviendas rurales.

Las autoridades verifican la situación y buscan establecer si la población está siendo instrumentalizada y obligada, mediante amenazas económicas, a obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública en esta zona del Cauca.

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