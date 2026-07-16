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16 jul 2026 Actualizado 16:49

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24 horas después, disidencias mantienen concentradas a comunidades para presionar asonadas en Cauca

La orden habría sido impartida por alias Sebastián, conocido como ‘Gurrimuno’.

24 horas después, disidencias mantienen concentradas a comunidades para presionar asonadas en Cauca

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Veinticuatro horas después de que fueran convocadas por las disidencias, decenas de personas continúan concentradas en zona rural de Argelia, Cauca, bajo presión para participar en asonadas contra las tropas del Ejército.

Lea más: Disidencias FARC obligaron a comunidad a reunirse para promover asonada contra el Ejército en Cauca

Imágenes aéreas conocidas por Caracol Radio muestran a la comunidad reunida sobre una vía destapada y alrededor de una edificación ubicada en medio de la zona montañosa.

En el lugar se observan numerosas motocicletas estacionadas a ambos lados del camino y grupos de personas distribuidos entre la carretera, la construcción y los alrededores.

Las tomas también evidencian que la concentración se mantiene en un corredor rural rodeado de vegetación, cultivos y viviendas dispersas. Desde el aire se aprecia la permanencia de decenas de habitantes en el punto, mientras las autoridades siguen monitorea.

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