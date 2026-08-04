Mindefensa reconoce que homicidios de líderes sociales han aumentado durante gobierno Petro

El ministro de Defensa Pedro Sánchez corrigió públicamente su afirmación, hecha en La Luciérnaga el pasado lunes 3 de agosto, de que durante el gobierno de Gustavo Petro se había presentado una reducción en las cifras de homicidio de líderes sociales.

“No es correcto. Durante este periodo de gobierno, la cifra registra un aumento frente al periodo anterior”, señaló el ministro.

El jefe de la cartera de Defensa se había referido a las cifras presentadas por el presidente Petro durante la instalación del nuevo Congreso de la República, que dejaron críticas de diversos sectores por el panorama positivo que trazó el mandatario en materia de seguridad.

Frente al asesinato de líderes sociales, Pedro Sánchez había afirmado: “El asesinato de líderes sociales se redujo en este gobierno, pero siguen existiendo. Las masacres se aumentaron. Pero cuando miramos quiénes mueren en esas masacres, no son campesinos o personas del común. Se calcula que alrededor del 80% de quienes mueren tienen relación con un grupo criminal o hacían parte de uno”.

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“La cifra registra un aumento”

Horas después de la entrevista, a través de su cuenta de X, Sánchez publicó en su cuenta de X una corrección de su afirmación “el asesinato de líderes sociales se redujo en este gobierno”, declarando, sin presentar cifras específicas, que la cifra ha aumentado con respecto al período de gobierno anterior.

El ministro explicó que la reducción se había registrado en las cifras de afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz: " los homicidios y desapariciones disminuyeron 33%, al pasar de 343 a 229 casos“.

Operación Themis

Sanchez, además, aprovechó para entregar detalles de la ‘Operación Themis’ que, según explicó, adelanta la Fuerza Pública para “identificar, perseguir y capturar a los principales dinamizadores del homicidio contra líderes sociales y firmantes de paz”.

Themis ha resultado en 300 capturas “principalmente contra integrantes de estructuras armadas organizadas y grupos delincuenciales”, entre el 14 de marzo de 2024 y el 30 de junio de 2026.

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También detalló que se han dispuesto recompensas entre 101 y 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según la relevancia del objetivo.

El ministro de Defensa fue enfático en afirmar que “La Fuerza Pública seguirá persiguiendo a quienes asesinan, amenazan y aterrorizan a nuestros líderes sociales y firmantes de paz”.