Mindefensa de De la Espriella anunció cambios “sustanciales” para recuperar la Fuerza Pública

El ministro de Defensa del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el general (r) Jorge Eduardo Mora, anunció que la nueva Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana traerá cambios “sustanciales y supremamente objetivos” con el propósito de recuperar el control territorial del país, fortalecer a la Fuerza Pública y devolverles la tranquilidad a los colombianos.

Durante el evento Proyecto Colombia, organizado por Prisa Media y Caracol Radio, Mora aseguró que el nuevo Gobierno expondrá los lineamientos de su estrategia de seguridad y afirmó que “vamos a participar mostrando cuáles van a ser los planteamientos, la estrategia, la política de seguridad y defensa y convivencia ciudadana del gobierno del doctor Abelardo de la Espriella”, con el fin de aclarar inquietudes sobre el sector Defensa.

El ministro sostuvo que la prioridad será recuperar la seguridad. “Este gobierno viene a recuperar al país y, sobre todo, a recuperar la seguridad”, dijo, al explicar que la nueva política buscará fortalecer la presencia del Estado en las regiones más afectadas por la violencia.

Frente a los cambios que tendrá el sector Defensa, Mora respondió que “sí, por supuesto. Los cambios van a ser sustanciales y supremamente objetivos. Necesitamos recuperar el control territorial hasta el último centímetro de nuestro país”.

Aunque reconoció que el objetivo no se alcanzará de manera inmediata, afirmó que el respaldo del presidente será determinante para lograrlo. “Estoy seguro de que con el decidido apoyo político del presidente de la República podemos llegar a recobrar la moral combativa de los miembros de la Fuerza Pública y darles los medios y las herramientas para que poco a poco empecemos a recuperar el control territorial del país”, concluyó.