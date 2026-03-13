Se presentan combates entre disidencias ‘Iván Mordisco’ y Fuerzas Militares en San José del Guaviare

Fuertes combates se registran desde la tarde de este miércoles 12 de marzo entre las Fuerzas Militares y el Bloque Amazonas de las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, en zona rural del municipio de San José del Guaviare.

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, en medio de la operación ofensiva habría muerto alias “Samuel”, cabecilla de finanzas del Frente 44 de ese grupo armado ilegal.

Los combates se desarrollan en el marco de operaciones militares adelantadas por el Ejército para debilitar las estructuras de las disidencias que operan en el departamento de Guaviare, especialmente en zonas rurales cercanas a San José del Guaviare.

En los últimos días, en esta misma región, las tropas ya habían logrado el sometimiento voluntario a la justicia de cinco presuntos integrantes del Bloque Amazonas, luego de un bombardeo en el cual no hubo muertos. Sin embargo, durante esas acciones también fue recuperada una menor de edad, quien habría sido víctima de reclutamiento forzado por parte de las disidencias de ‘Mordisco’.

Las operaciones militares continúan en la zona, una noticia que está en desarrollo.