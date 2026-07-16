Ejército confirma asonada contra tropas en El Filo, Cauca: cuatro heridos y cinco capturados

El Ejército Nacional confirmó cómo había anticipado Caracol Radio una asonada contra tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 en el sector El Filo, municipio de El Tambo, Cauca, en medio de la Operación Perseo que se desarrolla en el Cañón del Micay.

De acuerdo con la institución, cerca de mil personas llegaron al sector bajo presunto constreñimiento de alias ‘Samuel’ y alias ‘El Gordo’, integrantes de la estructura residual Carlos Patiño, con la intención de impedir el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

Durante los hechos, según el Ejército, cuatro personas agredieron directamente a los uniformados e intentaron arrebatarles el armamento de dotación y activar artefactos explosivos, situación que representó una amenaza para la integridad de los soldados.

“La tropa actuó en estricto cumplimiento de los principios constitucionales y los protocolos sobre el uso de la fuerza, empleando medidas disuasivas para repeler la agresión”, señaló el Ejército.

Como resultado de la confrontación, las cuatro personas resultaron heridas. La institución indicó que recibieron primeros auxilios y posteriormente fueron evacuadas vía aérea hacia Popayán para recibir atención médica.

El Ejército informó además que cinco personas fueron extraídas de la zona y serán judicializadas por los delitos de asonada y otras conductas punibles. También confirmó la aprehensión de un menor de edad, cuyo caso será atendido por las autoridades para el restablecimiento de sus derechos.

La Fuerza Pública mantiene operaciones en El Filo, mientras avanza la ofensiva contra la estructura Carlos Patiño en esta zona del Cauca.

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