“Me siento el menos talentoso de este álbum”: Benny Blanco sobre su disco en español ‘Hermoso’

‘Hermoso’ es el primer álbum completamente en español de Benny Blanco y llegará el 14 de agosto. El proyecto reúne a algunas de las figuras más importantes de la música latina, entre ellas Selena Gómez, Becky G, Kali Uchis, Feid, Myke Towers, Mora, The Marías, Bb trickz, Neton Vega y Beele, con la producción de Tainy y Ovy on the Drums. Como primer adelanto lanzó ‘Joven y Salvaje’, una colaboración con la rapera española Bb trickz inspirada en sonidos dance y house francés, y el álbum también incluirá Degenere, el tema que estrenó junto a Myke Towers en 2024.

El lanzamiento llega después de I Said I Love You First, el álbum que publicó junto a Selena Gómez en 2025, pero esta vez Benny Blanco pone el foco en una faceta distinta de su carrera. Tras casi veinte años siendo uno de los productores y compositores más influyentes de la música pop (responsable de éxitos para artistas como Rihanna, Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, Maroon 5 y Britney Spears), ahora presenta un proyecto que refleja la relación que ha construido con la música latina a lo largo de los años. Más que un álbum de colaboraciones, ‘Hermoso’ busca mostrar su identidad como artista y creador, combinando diferentes sonidos, generaciones e influencias en un trabajo que lo lleva del detrás de cámaras al primer plano.

Nacido en Virginia, Benny Blanco comenzó a producir música cuando era adolescente y, antes de cumplir 20 años, ya trabajaba con algunos de los compositores más importantes de la industria. Su gran impulso llegó de la mano del productor Dr. Luke, con quien desarrolló varios de los mayores éxitos del pop de finales de los 2000.

En entrevista con el programa 6AM W de Caracol Radio con Julio Sánchez Cristo habló del reto que asumió al hacer este disco con grandes amigos suyos.

¿Cómo tener éxito en otro idioma que no es el nativo de él?

El artista comentó que él creció con la música latina desde que era muy niño, “siempre ha estado la música latina en mi alma desde que era muy niño, me siento muy afortunado de tener amigos que están en el top global de la música”.

El nombre del álbum “Hermoso” nace de tener la idea de querer hacer algo global, en algún momento pensó ponerle ‘guapo’, pero esto le daría el género de masculino al álbum, por ello se decidió por un término que fura más universal y libre.

Sobre el álbum:

Esta nueva producción discográfica tiene mucha música en vivo, con sonidos de banda en vivo, con la unión de la música electrónica con los instrumentales, más lo que se canta. Lo que busca es mostrar una experiencia divertida, algo que le guste pero que a los demás también le pueda gustar.

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