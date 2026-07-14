Confirmado Festival Cordillera 2026 artistas por días: Cartel del 12 y 13 de septiembre en Colombia

El Festival Cordillera regresa con una nueva edición que se realizará el próximo 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar en Bogotá.

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El evento reúne a grandes exponentes de la música latina como el rock, reggae, pop, entre otros, que destacan en toda la región.

El objetivo de esta edición es seguir acercando lo mejor de la música latinoamericana al público bogotano. Una de las grandes novedades que tendrá es la participación de Andrés Cepeda durante los dos días del festival. Además, el evento marcará el esperado reencuentro de Poligamia, un momento que promete despertar la nostalgia de toda una generación.

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Artistas que harán parte del festival:

Entre los artistas destacados del evento podemos encontrar a: Andrés Calamaro, Ricky Martin, Caifanes, Beéle, Sean Paul, Grupo Niche, Kany García, Miguel Mateos, Mago de Oz, entre otros.

La cuota colombiana estará representada por: Bonka, Diamante Eléctrico, Poligamia, Doctor Krápula, Los de Adentro, Kei Linch y más.

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Así quedó la programación por días:

Artistas del sábado 12 de septiembre:

Andrés Calamaro

Beéle

Sean Paul

Grupo Niche

Cultura Profética

Fobia

Dread Mar I

Miguel Mateos

Ed Maverick

Virus

Poligamia

Ke Personajes

Lido Pimienta

Kapanga

Emmanuel Horvilleur

Meme del Real

Neloa Piña

Paula Pera

Kei Linch

The Latin Brothers

Artistas del domingo 13 de septiembre:

Ricky Martin

Caifanes

Andrés Cepeda

Kany García

Panteón Rococó

Bonka

Mago de Oz

Tan Bionica

Draco Rosa

Vicente García

Diamante Eléctrico

Jarabe de Palo

Los Amigos Invisibles

Doctor Krápula

Dante Spinetta

Los de adentro

Los Estrambóticos

Árbol de ojos

Flor de lava

Briela Ojeda

En los días próximos al evento se anunciarán los horarios en escenario de cada artista.

Precios y boletería:

Las boletas las puede encontrar por combos VIP y General o también si desea asistir al festival por días lo puede hacer, estas también las encontrará VIP o General, a continuación, le mostramos los precios de cada combo:

Día individual VIP (puede ser sábado o domingo):

Etapa 1: $1.029.000 (Precio full)

Etapa 2: $1.109.000 (Precio full)

Etapa 3: $1.189.000 (Precio full)Etapa 4: $ 1.269.000 (Precio full)

Día individual General (puede ser sábado o domingo):

Etapa 1: $489.000 (Precio full)

Etapa 2: $529.000 (Precio full)

Etapa 3: $569.000 (Precio full)Etapa 4: $609.000 (Precio full)

Combo VIP: (por los dos días)

Etapa 1: $1.829.000 (Precio full)

Etapa 2: $1.949.000 (Precio full)

Etapa 3: $2.099.000 (Precio full)

Combo General: (Por los dos días)

Etapa 1: $799.000 (Precio full)

Etapa 2: $859.000 (Precio full)

Etapa 3: $899.000 (Precio full)

¿Qué son las alcancías?

Las alcancías son una opción creada para quienes desean ir ahorrando para sus entradas, estas les permiten separar las boletas e irlas pagando según el ritmo de cada persona.

Allí puede elegir el tipo de entrada de su preferencia y asegurar su boleta. Estas alcancías se separan con un 20% del costo y el pago se debe hacer por completo antes del 01 de septiembre de 2026.

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