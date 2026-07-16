Llega a cines ‘La Odisea’: la película del aclamado director Christopher Nolan filmada 100% en IMAX

“La Odisea”, la nueva apuesta cinematográfica de Christopher Nolan, ya está disponible desde este jueves 16 de julio en las salas de cine. La cinta adapta el poema épico griego atribuido a Homero, que narra el regreso de Odiseo a Ítaca tras la Guerra de Troya, y marca la decimotercera película del director.

Un elenco de lujo

Matt Damon interpreta a Odiseo, mientras Anne Hathaway da vida a Penélope, su esposa, quien espera su regreso mientras protege el reino. Tom Holland encarna a Telémaco, el hijo del protagonista, y Robert Pattinson interpreta a Antínoo, uno de los pretendientes que busca el trono de Ítaca.

El reparto también incluye a Lupita Nyong’o en un doble papel, como Helena de Troya y Clitemnestra; Zendaya como la diosa Atenea; Charlize Theron como la ninfa Calipso; y el colombiano John Leguizamo, quien da vida a Eumeo, sirviente de Odiseo.

John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway and Zendaya attend "The Odyssey" Paris Premiere on July 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage) / Marc Piasecki Ampliar John Leguizamo, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Tom Holland, Matt Damon, Anne Hathaway and Zendaya attend "The Odyssey" Paris Premiere on July 08, 2026 in Paris, France. (Photo by Marc Piasecki/WireImage) / Marc Piasecki Cerrar

Primera película rodada íntegramente en IMAX

“La Odisea” es la primera producción de la historia filmada por completo con cámaras de cine IMAX, incluida la nueva cámara IMAX Keighley, cuyos componentes de fibra de carbono son los mismos que se usan en autos de Fórmula 1. La producción utilizó más de 600.000 metros de película, una distancia superior a la que separa a Toronto de Nueva York. como es habitual en Nolan, la cinta no recurre a pantallas verdes, para las escenas marítimas se usó un barco vikingo real, y los actores debieron aprender a remar y manejar las velas bajo tormentas reales.

Presupuesto, rodaje y duración

La película tuvo un presupuesto de 250 millones de dólares, muy por encima de los cerca de 100 millones que costó “Oppenheimer”. El rodaje se realizó en seis países: Grecia, Italia, Escocia, Islandia y Marruecos, entre otros. La cinta tiene una duración cercana a las tres horas. La película está clasificada para mayores de 12 años, debido a las escenas de violencia, batallas y la presencia de monstruos y criaturas propias de la mitología griega.