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17 jul 2026 Actualizado 16:17

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Procuraduría realizó visita a UNP tras denuncias de De la Espriella: esto encontró

El Ministerio Público realizó una visita de carácter preventivo a las instalaciones de la entidad en las últimas horas. Preliminarmente, no se detectaron irregularidades.

Juez ordena a la UNP fortalecer esquema de seguridad del precandidato Abelardo De La Espriella

Juez ordena a la UNP fortalecer esquema de seguridad del precandidato Abelardo De La Espriella

Juez ordena a la UNP fortalecer esquema de seguridad del precandidato Abelardo De La Espriella
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Luego de las alertas que encendió el presidente electo Abelardo de la Espriella por cuenta de la contratación en la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pocos días del cambio de gobierno, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita de carácter preventivo a la entidad.

El propósito de la diligencia era recaudar información sobre dos temas centrales que fueron alertados por quien será el próximo presidente de Colombia: posible afectación de recursos públicos y riesgos para la seguridad de quienes integrarán el nuevo gabinete.

“La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones, mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al Presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial”, señala el pronunciamiento de De la Espriella.

En la inspección estuvieron presentes el director de la UNP, Augusto Rodríguez; el secretario general, Juan Camilo Chavarro; el subdirector de Protección, Miguel Ángel Quiroga, y la jefe de la Oficina Jurídica, Grace Fregozo, entre otros.

6AM W conoció que, en este primer acercamiento, el Ministerio Público no encontró irregularidades en la contratación de las zonas 1 y 2, que se encargan de la protección de servidores públicos. En todo caso, este es apenas un tema preliminar que seguirá bajo indagación.

Dicha actuación está en manos del procurador delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Marcio Melgosa.

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Marcela Puentes Quintero

Marcela Puentes Quintero

Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....

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