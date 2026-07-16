Artistas se unen en un gran concierto benéfico para ayudar a Venezuela tras los terremotos
Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid encabezan la cartelera de ‘Unidos por Venezuela’, evento que se realizará en Miami el próximo 16 de agosto
Un grupo de artistas latinos anunció su participación en ‘Unidos por Venezuela’, un concierto benéfico que busca recaudar fondos para las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el pasado 24 de junio. Según cifras oficiales, la tragedia dejó cerca de 5.000 fallecidos, más de 16.000 heridos y aproximadamente 18.000 personas que perdieron sus hogares.
¿Quiénes se presentarán?
La cartelera confirmada está encabezada por Marc Anthony, Ricardo Montaner y Feid. Se suman también Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos. Los organizadores anticiparon que en las próximas semanas se revelarán más artistas, deportistas y figuras del entretenimiento que se sumarán a la iniciativa.
¿Cuándo y dónde será el evento?
El concierto se realizará el domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión también llegará a través de un telemaratón internacional que se emitirá en Estados Unidos, América Latina y plataformas digitales.
¿Cómo conseguir boletas y cómo donar?
Las entradas estarán disponibles desde el 17 de julio. Quienes no puedan asistir podrán donar durante la transmisión mediante códigos QR en pantalla, mensajes de texto y aportes a través de plataformas digitales o contribuciones corporativas. Además de música, la jornada incluirá reportajes especiales sobre las labores de rescate y testimonios de sobrevivientes.