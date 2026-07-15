Iron Maiden cede la mitad de sus derechos musicales: Eddie, su icónica mascota, incluida en el trato

Iron Maiden vende el 50% de sus derechos de imagen a una empresa sueca. Foto: Getty / Ian West - PA Images

La compañía sueca de entretenimiento Pophouse Entertainment anunció la adquisición del 50% de la participación de los miembros de Iron Maiden en sus derechos editoriales, de masters y de nombre, imagen y semejanza (NIL, por sus siglas en inglés). Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

Lea también: Confirmado Festival Cordillera 2026 artistas por días: Cartel del 12 y 13 de septiembre en Colombia

¿Qué gana Pophouse con este acuerdo?

La compra incluye una participación en los derechos relacionados con Eddie, la mascota de la banda y pieza central de su imaginería visual, junto con marcas registradas, personajes y otra propiedad intelectual asociada.

La CEO de Pophouse, Jessica Koravos, explicó que la compañía trabajará junto a la banda para potenciar sus planes futuros, entre ellos una película sobre la gira mundial Run For Your Lives, experiencias interactivas para los fanáticos y un universo digital centrado en Eddie, que según la ejecutiva podría explorarse desde el género del horror.

Eddie The Head, la mascota de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. / Birgit Fostervold Ampliar Eddie The Head, la mascota de la banda británica de heavy metal Iron Maiden. / Birgit Fostervold Cerrar

Pophouse ya tiene experiencia con catálogos legendarios

Fundada por el integrante de ABBA Björn Ulvaeus y el empresario de capital privado Conni Jonsson, Pophouse es conocida por el espectáculo ABBA Voyage en Londres, donde avatares digitales de la agrupación interpretan sus mayores éxitos. La compañía también posee derechos musicales de KISS, Cyndi Lauper y Tina Turner.

BMG, que trabaja con Iron Maiden en Estados Unidos desde 2013, conserva su participación en la propiedad del catálogo de la banda.

Una banda que sigue llenando estadios

Formada en 1975 en Londres por el bajista Steve Harris, Iron Maiden ha vendido más de 100 millones de discos y publicado 17 álbumes de estudio. Según cifras de Billboard Boxscore, la banda ha ofrecido más de 2.500 conciertos en 64 países y ha vendido 10,5 millones de boletos desde 1984, generando más de 681 millones de dólares en su historial de giras reportado.

La agrupación también anunció recientemente su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame el próximo noviembre.