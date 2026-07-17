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Lopetegui analiza final Argentina vs. España: advierte sobre rol de Messi y el dominio español

El entrenador español Julen Lopetegui, extécnico del Real Madrid, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para analizar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, que enfrentará a dos de los referentes del fútbol internacional, Lionel Messi y Lamine Yamal.

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Explicó que la característica más fuerte de la ‘roja’ es la afinidad que han conseguido los futbolistas y el cuerpo técnico en torno a la disposición colectiva y la entregar máxima de los jugadores, con balón o sin él.

“Eso es algo inherente a la idiosincrasia del juego español. Creo que el nivel del jugador español está muy alto y la prioridad es el juego colectivo”, afirmó.

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Reconoció que el jugador que más destaca en el juego del seleccionado español es Pedrio, pues es el futbolista más difícil de reemplazar, mientras que “el resto de los futbolistas han entrado y han salido bien”.

Señaló que, para ganar la final, España tendrá que “afinar más” de cara al arco defendido por Emiliano Martínez.

¿Cómo llega Argentina y Lionel Messi a la final del Mundial?

“Es la actual campeona del mundo, con eso está todo dicho. Tienen el mismo entrenador que ha conseguido dar orden y propósito futbolístico a los jugadores. Esta es una selección que cuando la han llevado al límite ha sabido responder”, indicó.

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Es por esto que comentó que una de las principales virtudes de Argentina es Lionel Messi, pero no pondría detrás de la ‘albiceleste’ a España.

“España será protagonista en iniciativa de juego”, sostuvo.

Finalmente, dijo que serán los detalles y las individualidades las que marcarán la gran final de la Copa del Mundo.

“La diferencia la marcará el equipo que sea capaz de ser más contundente y sacar provecho de las ocasiones”, finalizó.

Escuche la entrevista completa con Julen Lopetegui aquí: