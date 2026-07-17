Investigan violento ataque contra investigador del caso de la banda ‘Los Cyber’ en Pereira

Pereira

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer el ataque del que fue víctima un uniformado de la Policía que participa en el proceso contra la banda delincuencial conocida como 'Los Cyber’, organización señalada de cometer estafas informáticas en diferentes regiones del país.

Lo que se conoce es que el investigador fue atropellado y posteriormente agredido por varios hombres, quienes además se llevaron el computador que contenía información relacionada con el caso.

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Tras los hechos, la Policía y la Fiscalía desplegaron diferentes actividades investigativas para identificar a los responsables. Entre las acciones se encuentran la revisión de cámaras de seguridad, el análisis de los vehículos que transitaban por el sector y la verificación de los registros del peaje cercano, con el propósito de reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de los agresores.

Aunque las autoridades no entregaron mayores detalles sobre la investigación para no afectar el proceso, confirmaron que ya cuentan con elementos probatorios y algunas pistas que permitirían avanzar en la identificación de los responsables del ataque. Asimismo, aseguraron que mantienen todas sus capacidades investigativas enfocadas en esclarecer este hecho.

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Este caso ocurre mientras avanzan las audiencias contra los 16 presuntos integrantes de ‘Los Cyber’, quienes fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, hurto por medios informáticos y acceso abusivo a sistemas informáticos. De manera paralela, el ente acusador solicitó medidas de protección y seguridad para los investigadores que hacen parte de este proceso.