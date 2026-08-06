Pereira tendrá 600 policías durante la posesión presidencial este 7 de agosto

Pereira

Aunque la posesión del nuevo presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se realizará este viernes 7 de agosto en Cali, Pereira también contará con un dispositivo especial para prevenir alteraciones del orden público durante la jornada. Las autoridades locales definieron las medidas después de un Consejo de Seguridad extraordinario liderado por el alcalde Mauricio Salazar.

El operativo contará con 600 policías distribuidos en 17 puntos estratégicos de la ciudad, además del acompañamiento del Ejército, la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía. El despliegue incluirá investigadores de la SIJIN, el Grupo Operativo Especial de Seguridad, técnicos antiexplosivos y personal del CTI.

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“En el marco de este consejo de seguridad en el municipio de Pereira planteamos la estrategia blindaje a la ciudad. 600 policías, más de 17 puestos de control. Vamos a hacer un énfasis en varias zonas de la ciudad para proteger este próximo 7 de agosto en esta transición de gobierno”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la policía metropolitana de Pereira.

Entre las medidas preventivas se estableció la prohibición del transporte de escombros, las mudanzas y el traslado de cilindros de gas. También habrá restricciones frente al porte de armas de fuego industriales y traumáticas, mientras que las autoridades pidieron evitar elementos como capuchas, espumas y harinas que puedan generar alteraciones a la convivencia.

En Pereira no se decretará ley seca y tampoco habrá restricciones para la circulación de parrilleros en motocicleta. La decisión busca mantener la actividad comercial y garantizar la movilidad de los ciudadanos, sin dejar de lado los controles de seguridad durante la jornada.

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“Más de 600 policías, un pelotón del batallón San Mateo, más toda la administración municipal estarán garantizando la seguridad de todos los pereiranos”, expresó el secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Marío Trejos.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a acatar las recomendaciones y permitir los controles que se realizarán en diferentes sectores. También pidieron evitar la combinación de alcohol y conducción, mientras la Fuerza Pública mantendrá el dispositivo activo durante la jornada para garantizar la tranquilidad y el normal desarrollo de las actividades en la capital risaraldense.