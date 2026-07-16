Pese a la crisis financiera, el Hospital San Jorge de Pereira seguirá prestando sus servicios

Pereira

Luego de la protesta protagonizada por un grupo de colaboradores en las afueras de la institución, el Hospital Universitario San Jorge de Pereira salió al paso de las preocupaciones generadas por su situación económica y aseguró que la prestación de los servicios de salud continuará con normalidad, descartando cualquier posibilidad de un cierre de sus operaciones.

A través de un comunicado oficial, la gerencia explicó que las dificultades financieras que atraviesa el principal hospital público de Risaralda obedecen al incumplimiento en los pagos por parte de varias EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, entre ellas Nueva EPS, Asmet Salud, Coosalud, SOS y Pijao Salud, cuya cartera pendiente asciende a cerca de $125.000 millones, cifra que representa más del 60 % de las cuentas por cobrar de la institución.

Le interesa: Millonaria deuda de las EPS agrava la crisis de los hospitales públicos de Risaralda.

“El hospital no deja de estar en una situación crítica, lo hemos venido diciendo desde hace un año aproximadamente. Es una situación bastante compleja, donde hemos tenido muchos inconvenientes con el flujo de recursos por parte de las EPS, que son nuestros clientes, entonces desafortunadamente esa falta de recursos ha hecho que nuestros colaboradores, nuestros proveedores, nuestros contratistas, tengan una irregularidad en el cumplimiento de los pagos”, señaló Javier Alejandro Gaviria, gerente del San Jorge.

El centro asistencial reconoció que esta falta de liquidez ha afectado el cumplimiento de algunos compromisos financieros, entre ellos el pago de la nómina correspondiente al mes de junio. No obstante, precisó que la prima semestral de los trabajadores ya fue cancelada y que se continúan adelantando gestiones para normalizar el flujo de recursos.

La administración del hospital indicó que mantiene conversaciones con las EPS involucradas y con el Gobierno Nacional en busca de soluciones que permitan superar la crisis y garantizar la estabilidad financiera de la institución.

Lea también: Personería alerta por grave crisis en la atención de salud mental en Pereira.

Pese al complejo panorama, la gerencia envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios, al asegurar que el Hospital San Jorge mantiene plenamente habilitada su capacidad de atención, con un portafolio de 50 especialidades y subespecialidades y un promedio cercano a 13.000 pacientes atendidos cada mes.

El pronunciamiento se produjo pocas horas después de la manifestación realizada por trabajadores del hospital, quienes reclamaron el pago de sus salarios y expresaron su preocupación por el impacto que la crisis financiera viene generando sobre el funcionamiento del principal centro asistencial público del Eje Cafetero.