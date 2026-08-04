Risaralda está en alerta ante posibles reclutamientos de menores indígenas por parte del ELN

Risaralda

El riesgo de que grupos armados ilegales intenten reclutar a niños y adolescentes en el occidente de Risaralda mantiene en alerta a las autoridades departamentales. Ante el fortalecimiento de la presencia del ELN en la zona limítrofe con Chocó, varias entidades del Estado activaron acciones de prevención para proteger a la población infantil, especialmente en las comunidades indígenas.

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La estrategia es liderada por la Secretaría de Gobierno de Risaralda, en articulación con la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familia y demás organismos del Ministerio Público, que adelantan un seguimiento permanente a la situación en municipios como Pueblo Rico, donde se concentra la mayor preocupación.

El objetivo, según las autoridades, es identificar de manera temprana cualquier intento de reclutamiento o utilización de menores por parte de estructuras armadas ilegales y adoptar medidas que garanticen la protección de sus derechos.

“Donde estos grupos hacen presencia, empiezan buscando reclutar a menores de edad, sobre todo de comunidades étnicas, tanto indígenas como afro. Y eso es lo que queremos evitar. No hay pruebas hasta el momento de que se esté haciendo, por lo menos nuestros gobernadores indígenas nos dicen que no, pero tratamos de evitar esa situación”, expresó Israel Londoño, secretario de gobierno de Risaralda.

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Desde la Gobernación de Risaralda se reiteró que la prioridad es preservar la integridad de los niños y adolescentes, fortaleciendo la presencia institucional en las comunidades más vulnerables y evitando que el conflicto armado afecte a la población civil del occidente del departamento.

Esta estrategia hace parte de las acciones preventivas que se vienen desarrollando de manera paralela a los operativos militares, con el propósito de impedir la expansión del ELN hacia Risaralda y proteger a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan en esta región del departamento.