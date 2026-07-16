Personería alerta por hechos de inseguridad en Pereira; pide acciones para frenar la delincuencia

Pereira

La preocupación por el comportamiento del orden público en Pereira llevó a la Personería a advertir sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes de prevención, al tiempo que confirmó que la Defensoría del Pueblo avanza en la elaboración de una alerta temprana para la capital risaraldense, ante los riesgos identificados en materia de seguridad.

El anuncio fue dado a conocer por el personero de Pereira, Leonardo Fabio Reales Chacón, quien aseguró que la situación requiere una respuesta articulada de las autoridades y no puede analizarse únicamente desde las cifras de reducción o aumento de determinados delitos.

Según explicó el jefe del Ministerio Público, existen hechos recientes que obligan a mantener una vigilancia permanente sobre el comportamiento de las estructuras criminales que delinquen en la región, así como sobre la posible incidencia de grupos armados ilegales en el departamento.

Lea también: Autoridades investigan la instalación de dos pendones del ELN en el área metropolitana de Pereira

Durante su intervención también expresó preocupación por el riesgo que enfrentan niños, adolescentes y jóvenes frente al accionar de organizaciones criminales, advirtiendo que esta población puede convertirse tanto en víctima como en instrumento para la comisión de actividades ilícitas.

“No podemos pensar que lo que está ocurriendo es un problema exclusivo del Chocó. Hay situaciones que nos obligan a encender las alertas y a actuar de manera preventiva. Nos preocupan los jóvenes, ellos son los que están siendo instrumentalizados para cometer delitos”, manifestó el personero.

Posible alerta temprana

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo adelanta la construcción de una alerta temprana, herramienta que permitirá identificar los factores de riesgo y emitir recomendaciones a las entidades competentes para fortalecer las acciones de prevención y protección en el municipio.

“Eso informó la señora Defensora el Pueblo, anunció una próxima alerta que se va a expedir para el municipio de Pereira, alrededor de este tema de inseguridad”, agregó Reales Chacón.

Le interesa: Alcaldía de Pereira no aplicará la prohibición del parrillero hombre mayor de 14 años

La Personería insistió en que el reto de las autoridades no solo debe centrarse en reaccionar frente a los hechos violentos, sino en anticiparse a ellos mediante estrategias de inteligencia, prevención y presencia institucional que impidan el fortalecimiento de las organizaciones criminales en Pereira.