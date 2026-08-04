Congresistas de Risaralda acuerdan agenda común para impulsar proyectos estratégicos ante la Nación

Pereira

Los siete congresistas que representarán al territorio entre 2026 y 2030 acordaron trabajar de manera conjunta con la Gobernación y las alcaldías para construir una agenda común y llevar las necesidades de los municipios ante el Gobierno nacional.

“Es un balance extraordinario, Risaralda tiene siete congresistas que representan avales y coavales de siete partidos distintos que piensan radicalmente diferente a nivel ideológico y aún así se han comprometido con que Risaralda sea su propósito superior.”, expresó Ana María Cuartas, directora Ejecutiva de la Sociedad de Mejoras de Pereira.

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Uno de los primeros proyectos priorizados es la segunda fase de la vía Colibríes, iniciativa considerada fundamental para completar la conexión vial y mejorar la movilidad de Pereira. A esta obra se sumará una agenda estratégica que busca incluir proyectos de impacto departamental y regional dentro del próximo Plan Nacional de Desarrollo, con énfasis en infraestructura, conectividad, competitividad y bienestar para la población

“Que estén en función del apoyo que necesitamos desde lo territorial, tanto desde el departamento de Risaralda como en las 14 alcaldías para que haya un acompañamiento a nivel nacional y se puedan entonces empujar los proyectos que son de vital importancia para el desarrollo de la región” indicó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira.

El bloque también plantea ampliar su capacidad de gestión mediante la conformación de una bancada del Eje Cafetero, con el propósito de unir esfuerzos con los congresistas de Caldas y Quindío en iniciativas que trascienden las fronteras de Risaralda.

“Hoy tenemos un gran compromiso, un compromiso que lo estamos aquí reafirmando con la Gobernación, con los alcaldes, y que queda para que trabajemos. Obviamente dependemos del Gobierno Nacional, pero vamos a trabajar muchísimo a través, como lo decía el señor alcalde en la protesta que salió hoy, de dos agendas”, señaló el Representante a la Cámara, Fernando Arias.

Aunque los congresistas pertenecen a diferentes partidos y tienen posiciones políticas distintas, el compromiso establecido es trabajar bajo una misma agenda regional.

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“El interés de todo el congreso de Risaralda, de los senadores y los representantes es el desarrollo de este territorio. Nuestros ideales, nuestras tendencias políticas serán respetadas, pero por encima de eso somos seres humanos, somos representantes, actuamos desde el amor por esta región y lo haremos de manera común”, expresó María Irma Noreña, Senadora de la república.

La apuesta es que Risaralda llegue al Congreso con una representación coordinada y capacidad de gestión para conseguir recursos, defender los intereses del departamento y lograr que sus principales proyectos sean tenidos en cuenta por el nuevo Gobierno nacional.