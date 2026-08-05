Alertan por falsas adjudicaciones de vivienda en La Virginia y denuncian estafas ante la Fiscalía

La Virginia

La Gobernación de Risaralda y la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural (EDUR) denunciaron ante la Fiscalía la circulación de documentos falsificados con los que delincuentes estarían ofreciendo adjudicaciones de vivienda a cambio de dinero.

La investigación se inició luego de que la entidad detectara una supuesta resolución de adjudicación con firmas falsificadas de funcionarios de la EDUR. Ante esta situación, las autoridades reiteraron que ningún servidor público, contratista o tercero está autorizado para cobrar dinero, gestionar cupos o prometer la entrega de viviendas dentro de los proyectos que actualmente desarrolla el departamento.

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Las entidades también aclararon el estado del proyecto Bosques de La Milagrosa III. La primera etapa, que contempla 170 viviendas, ya culminó su proceso de selección de beneficiarios, mientras que la segunda etapa continúa en fase de estructuración técnica, jurídica, financiera y social. Esto significa que, por ahora, no existe ninguna convocatoria abierta ni se están recibiendo inscripciones para nuevos beneficiarios.

La Gobernación recordó que todos los procesos relacionados con estos programas son completamente gratuitos y que la selección de las familias se realizará únicamente con base en los criterios establecidos por las entidades responsables. Cualquier anuncio sobre nuevas convocatorias será divulgado exclusivamente a través de los canales oficiales de la EDUR.

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Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para no entregar dinero, documentos personales ni información a intermediarios. Asimismo, invitaron a denunciar ante las autoridades cualquier intento de cobro o promesa de adjudicación irregular, con el fin de evitar que más familias sean víctimas de este tipo de fraude.