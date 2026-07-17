Ejército refuerza la seguridad al occidente de Risaralda para evitar la incursión del ELN

Pueblo Rico

Desde la Octava Brigada del Ejército Nacional se confirmó un despliegue de más de un centenar de militares a lo largo de la vía Risaralda - Chocó, con el propósito de garantizar la movilidad de transportadores, viajeros y habitantes de los municipios ubicados sobre esta importante conexión entre ambos departamentos.

El comandante del Batallón San Mateo, teniente coronel Luis Alfonso Palomino, explicó que las tropas van a permanecer distribuidas desde el casco urbano de Pueblo Rico, en el corregimiento de Santa Cecilia y hasta el sector de Puente Guarato, en límites con el Chocó, donde harán un trabajo conjunto con la Décimo Quinta División que está asentada en vecino departamento, realizando patrullajes, controles y operaciones de vigilancia para prevenir cualquier acción que pueda poner en riesgo a la población.

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“Hicimos el análisis del contexto que tenemos hoy en el territorio. Queremos decirle que de parte del Ejército Nacional, durante el lapso de este mes vamos a aumentar el pie de fuerza con más de 100 hombres”, expresó el comandante del Batallón San Mateo, teniente coronel Luis Alfonso Palomino

El fortalecimiento de la seguridad se produce luego de los recientes episodios de orden público registrados en el occidente del país, entre ellos el secuestro masivo de personas en una vía del departamento del Chocó, así como los ataques y enfrentamientos atribuidos al ELN en zonas cercanas a la frontera entre Risaralda y ese departamento.

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Las autoridades reiteraron que las operaciones militares continuarán de manera permanente para proteger a la población civil, garantizar la movilidad sobre la carretera Panamericana y evitar que estructuras armadas ilegales afecten la seguridad en el occidente de Risaralda.