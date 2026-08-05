Risaralda pide garantizar continuidad de sus proyectos estratégicos ante el nuevo Gobierno Nacional

Risarlda

A pocos días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, Risaralda enfrenta el reto de mantener el respaldo nacional a los proyectos que hoy hacen parte de la agenda de desarrollo del departamento. El gobernador Juan Diego Patiño Ochoa aseguró que la nueva etapa política del país debe convertirse en una oportunidad para consolidar las iniciativas que ya están en marcha y garantizar su continuidad.

Entre las obras que requieren mayor articulación con el Gobierno nacional está el Hospital Regional de Alta Complejidad, la Plataforma Logística del Occidente Colombiano, el Tren del Café, las Vías del Samán y el Centro de Innovación y Biodiversidad. Para la administración departamental, estos proyectos son determinantes para mejorar la conectividad, atraer inversión, generar empleo y fortalecer la competitividad regional.

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“Seguiremos hablando y trabajando por los proyectos de alta relevancia que tenemos en este territorio, como el Hospital Regional de Alta Complejidad, el Tren de Café, el Centro de Innovación y Biodiversidad. Estos proyectos representan empleo, competitividad, conectividad y desarrollo social, oportunidades para las próximas generaciones en el Departamento de Risaralda”, señaló Juan Diego Patiño Ochoa, Gobernador de Risaralda.

Frente al cambio de Gobierno nacional, el gobernador manifestó su disposición de trabajar con la administración entrante y pidió que las diferencias políticas no terminen afectando los procesos que ya adelanta el departamento. La apuesta debe estar en la coordinación entre Nación, departamento y municipios para sacar adelante las obras que Risaralda necesita.

El sector salud también ocupa un lugar prioritario en esta agenda. Patiño insistió en la necesidad de fortalecer la red pública hospitalaria y destacó las gestiones adelantadas para conseguir nuevos recursos para el Hospital Universitario San Jorge, en medio de las dificultades financieras que enfrenta actualmente el sistema de salud.

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Con la llegada de una nueva administración nacional este 7 de agosto, Risaralda buscará mantener los compromisos adquiridos y sumar nuevos respaldos para que sus principales proyectos no se detengan y puedan convertirse en obras concluidas y beneficios concretos para la región.