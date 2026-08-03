Envían a la cárcel a supuesto consejero espiritual por presunto abuso sexual durante un ritual

Pereira

Un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dante Jhons Martínez Valencia, investigado por su presunta responsabilidad en un caso de abuso sexual ocurrido en Pereira bajo el pretexto de realizar una limpieza energética.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la víctima contactó al hoy procesado para llevar a cabo un supuesto ritual espiritual. Según el ente acusador, el encuentro se realizó el pasado 10 de marzo en una vivienda del barrio Villa Colombia, donde el hombre habría suministrado a la mujer una bebida que, presuntamente, alteró sus capacidades físicas.

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La investigación señala que, mientras se desarrollaba el supuesto ritual, la mujer siguió las instrucciones del investigado, quien le habría indicado bañarse y permanecer a puerta cerrada como parte del procedimiento. Posteriormente, y aprovechando el estado de vulnerabilidad en el que presuntamente se encontraba la víctima, el hombre habría accedido carnalmente a ella sin su consentimiento.

La Fiscalía también reveló que, inicialmente, el investigado habría propuesto realizar el encuentro en un motel, propuesta que fue rechazada por la mujer. Finalmente, el procedimiento se llevó a cabo en la vivienda de un familiar de la víctima, donde ocurrieron los hechos que hoy son materia de investigación.

Con base en los elementos probatorios presentados por el ente acusador, un juez decidió enviar al procesado a un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.