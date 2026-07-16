Esteban Ramos renunció a la gerencia de la Fábrica de Licores de Antioquia

Bogotá. 23 Noviembre 2016. Hablan los hijos del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, quien está procesado por 'parapolítica'. En la foto: Esteban Ramos Maya (Izq) y Alfredo Ramos Maya (der), senador del Centro Democrático. (Colprensa - Juan Páez). / Juan Páez

Medellín

El gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, Esteban Ramos Maya, presentó este 16 de julio su renuncia al cargo, en medio de la solicitud del gobernador Andrés Julián Rendón de una renuncia protocolaria de varios de sus funcionarios ante el inicio del nuevo escenario político previo a las elecciones regionales de 2027.

Ramos confirmó su salida y agradeció al mandatario departamental por la confianza depositada durante más de dos años y medio al frente de una de las empresas más representativas del departamento.

“He presentado mi renuncia a la Fábrica de Licores de Antioquia. Agradezco al gobernador, Andrés Julián Rendón, por haber depositado en mí la confianza para liderar durante más de dos años y medio una de las empresas más queridas y emblemáticas para los antioqueños y colombianos. Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, expresó.

El ahora exgerente aseguró que durante su administración se impulsaron importantes proyectos de transformación para la licorera y se alcanzaron resultados históricos que, según indicó, contribuyeron al desarrollo de Antioquia y de diferentes regiones del país.

Asimismo, agradeció a los trabajadores, aliados y colaboradores de la empresa por el respaldo recibido durante su gestión.

“A todo el equipo de la FLA, a sus diferentes aliados y amigos que hicieron parte de este camino, gracias por su compromiso, apoyo y confianza. Se cierra una etapa muy especial y comienza otra llena de nuevos retos y oportunidades”, señaló Ramos.

Expectativa por elecciones regionales

La salida de Esteban Ramos se produce en un momento de expectativa por los movimientos políticos que empiezan a configurarse de cara a las próximas elecciones regionales.

En ese contexto, Alfredo Ramos Maya, hermano del exgerente, ha sido mencionado en distintos sectores políticos como un posible candidato a la Gobernación de Antioquia. De igual forma, en diferentes círculos políticos también ha trascendido que el propio Esteban Ramos estaría evaluando una eventual aspiración política, aunque hasta el momento no ha oficializado ninguna candidatura ni ha confirmado públicamente esa posibilidad.

Con su renuncia se abre el proceso para la designación de un nuevo gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, una de las principales empresas industriales y comerciales del departamento.