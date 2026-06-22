No hay un país con elecciones mejores que Colombia. Vamos a invitar al CNE y al registrador: Moreno
Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos, destacó la jornada electoral de la segunda vuelta y el compromiso de Abelardo de la Espriella para superar la división en Colombia.
En entrevista de 6AM W con Julio Sánchez Cristo, el senador republicano y observador internacional, Bernie Moreno elogió el desempeño de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el comportamiento de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial en Colombia.
Para demostrar esta superioridad técnica, el senador Moreno anunció que invitará formalmente al presidente del CNE, Cristian Quiroz, y al registrador Nacional, Hernán Penagos, a testificar ante el Congreso de Estados Unidos:
“Anoche hablé con el presidente Trump y vamos a invitar al director del CNE y al registrador a venir a hablar, a ser testigo sobre el Congreso de los Estados Unidos, y vamos a invitar al gobernador de California, también, para demostrar la eficiencia de Colombia contra la ridícula elección que maneja California, para cambiar cómo manejamos en Estados Unidos las elecciones, porque lo hace mejor".
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...