Alfredo Deluque reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y Martha Peralta

El senador y candidato a la presidencia del Senado, Alfredo Deluque, reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y que ha sostenido conversaciones con la senadora Martha Peralta.

“Yo no lo niego; yo puedo reunirme con ellos porque quieren saber si, bajo mi presidencia, se les garantizarán los derechos como oposición”, dijo.