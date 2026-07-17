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17 jul 2026 Actualizado 16:41

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Política

Alfredo Deluque reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y Martha Peralta

Deluque afirmó que “ellos porque quieren saber si, bajo mi presidencia, se les garantizarán los derechos como oposición”.

Senador Alfredo Deluque

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El senador y candidato a la presidencia del Senado, Alfredo Deluque, reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y que ha sostenido conversaciones con la senadora Martha Peralta.

“Yo no lo niego; yo puedo reunirme con ellos porque quieren saber si, bajo mi presidencia, se les garantizarán los derechos como oposición”, dijo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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