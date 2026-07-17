Alfredo Deluque reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y Martha Peralta
Deluque afirmó que “ellos porque quieren saber si, bajo mi presidencia, se les garantizarán los derechos como oposición”.
El senador y candidato a la presidencia del Senado, Alfredo Deluque, reconoció que se ha reunido con integrantes del Pacto Histórico y que ha sostenido conversaciones con la senadora Martha Peralta.
“Yo no lo niego; yo puedo reunirme con ellos porque quieren saber si, bajo mi presidencia, se les garantizarán los derechos como oposición”, dijo.
Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...