Efraín Cepeda explicó apoyo Conservador a Deluque para Senado y reveló que serán partido de gobierno

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Efraín Cepeda explicó apoyo Conservador a Alfredo Deluque para Presidencia del Senado, ¿golpe al CD?

El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar acerca del apoyo de su bancada a Alfredo Deluque y no a Honorio Enriquez, del Centro Democrático, para la Presidencia del Senado en la nueva legislatura.

“Es un análisis que hemos hecho alrededor de nuestra bancada en Senado y lo que fue la ‘Patria Milagro’, pues el primer milagro fue ganar el proceso electoral contra el aparataje del Gobierno Nacional, todos haciendo campaña, ríos de plata que corrieron, grupos armados que influyeron. A todo eso ‘El Tigre’ les ganó”, dijo.

Respeto por Honorio Henríquez a pesar de no contar con su apoyo

También señaló que respeta y aprecia al senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, a pesar no apoyarlo para ocupar la presidencia del Senado en el primer año.

En cuanto a las críticas que se han conocido hacia la postulación de Alfredo Deluque, como presidente de la cámara alta en el primer año, señaló que “se puede votar de buena fe”.

¿Apoyo a Alfredo Deluque depende del respaldo del nuevo gobierno a conservadores en Cámara?

Aseguró que la decisión de la Presidencia de la Cámara de Representantes le corresponda a los conservadores el primer año fue un acuerdo que contó con el apoyo del Centro Democrático.

“Necesitamos una bancada fuerte para que el nuevo presidente pueda gobernar. De manera que necesitamos al Centro Democrático”, indicó.

Finalmente, reveló que el Partido Conservador se declarará partido de gobierno .

Escuche la entrevista completa con Efraín Cepeda aquí:

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