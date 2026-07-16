Uribe cuestionó que Deluque pueda ser presidente del Senado: “recibió beneficios del Gobierno Petro”

Por medio de un mensaje en X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó el nombre de Alfredo Deluque para ocupar la presidencia del Senado de la República.

La crítica se conoce en medio de la postulación para que el senador del Centro Democrático, Honorio Henríquez, presida dicha dignidad.

“El senador Deluque votó varias reformas y recibió beneficios del Gobierno Petro (incluida la ley de Paz Total). ‘Extrema coherencia’, que le respondí al presidente electo cuando en un podcast me preguntó por la acusación que nos hacían de extrema derecha”, dijo en sus redes sociales.

El trino fue en respuesta a un mensaje que publicó Deluque, en el año 2014, en el cual respaldaba los acuerdos de paz con las Farc.

“Es entendible que #enemigosdelapaz quieran sabotear el proceso de la Habana; si hay paz no hay materia prima para su política: LA GUERRA”, dice el trino, el cual están publicando varios críticos.

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