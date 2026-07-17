Grupo de conservadores oficializa postulación de Nicolás Barguil para presidir la Cámara

En las horas decisivas para definir la elección de mesas directivas del nuevo Congreso, que se posesionará el próximo 20 de julio, el Partido Conservador espera sellar definitivamente la alianza para poner presidente de la Cámara de Representantes en el primer año (2026-2027).

17 de 20 integrantes de la bancada goda en Cámara le enviaron una carta al presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, en la cual realizan la postulación oficial del representante cordobés Nicolás Barguil para que sea él quien ocupe esa dignidad.

“Durante el período legislativo anterior evidenció las cualidades políticas, humanas e institucionales necesarias para asumir tan importante responsabilidad. Su experiencia, capacidad de concertación y conocimiento del funcionamiento del Congreso de la República constituyen garantías para ejercer la Presidencia de la Cámara con equilibrio, transparencia y respeto por las distintas fuerzas políticas que integran la corporación”, señala la comunicación.

¿Quién es Nicolás Barguil?

Según el perfil que aparece publicado en Congreso Visible, el candidato a presidente de la Cámara es profesional en marketing y negocios internacionales de la Universidad Sergio Arboleda con especialización en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana y un Magister en Administración de Empresas.

Ha sido representante gremial ante la Federación Nacional de Cerealistas (Fenalce) y la Confederación Nacional de Algodoneros. Llegó al Congreso en 2022 con aval conservador y fue reelegido el pasado 8 de marzo, manteniendo su curul en representación del departamento de Córdoba.

En el Congreso que termina hizo parte del bloque de su partido que apoyó en buena parte la agenda de proyectos del presidente Gustavo Petro, generando una fractura en la colectividad. Junto a Alfredo Ape Cuello, presentaron las hojas de vida de las últimas dos ministras de Deporte, cartera que les fue asignada como cuota.

Justamente es esa relación con el petrismo la que ha provocado varias críticas, pero cuenta con la bendición del presidente electo, Abelardo de la Espriella por varias razones. Quienes lo promueven consideran que esa cercanía fue circunstancial y que no compromete su lealtad con el próximo gobierno.

La cercanía de Barguil con De la Espriella, más allá de la política

En todo caso, la relación de Nicolás Barguil con el gobierno entrante no se puede resumir solamente en un asunto político. El congresista está casado con Claudia Otero, prima del presidente electo, Abelardo de la Espriella Otero. Además, desde su niñez, ha sido cercano al mandatario, principalmente por cuenta de una amistad de vieja data entre sus familias.

Si todo sale como está planeado y luego de que el Centro Democrático renunciara a la pretensión de ocupar la Presidencia con Daniel Briceño para priorizar su pelea por el Senado, Nicolás Barguil será quien lleve la batuta de la agenda legislativa de la corporación desde este lunes 20 de julio.