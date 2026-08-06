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07 ago 2026 Actualizado 13:40

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Política

Verónica Alcocer anunció que salió del país: “En días volveré, estamos a disposición de la justicia”

La primera Dama Verónica Alcocer anuncia que salió del país por compromisos personales. Sin embargo, Alcocer indicó que está a disposición de la justicia en lo que tiene que ver con la indagación que abrió la Fiscalía, tras los audios de Eva Ferrer en los que se le relaciona con un supuesto manejo irregular de recursos.

Verónica Alcocer | Foto: AFP

Verónica Alcocer | Foto: AFP

Verónica Alcocer | Foto: AFP

Karen Bohórquez

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A pocas horas del cambio de mando presidencial, la primera dama Verónica Alcocer anunció que salió del país por compromisos personales.

Verónica Alcocer colaborará con la Fiscalía en relación al caso de audios filtrados

La primera dama anunció que regresará a Colombia y que está a disposición de la justicia en lo que tiene que ver con la indagación que abrió la Fiscalía, tras los audios de Eva Ferrer en los que se le relaciona con un supuesto manejo irregular de recursos y contratación indebida.

“Toda mi vida y mi familia están en Colombia, en unos días volveré. Desde el inicio, nos pusimos a disposición de la justicia con transparencia de cara a esclarecer la verdad y así seguiremos”, dijo.

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