Gianni Infantino no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella

La canciller del Gobierno saliente, Rosa Villavicencio, encargada de recibir las comitivas de los países que vienen como invitados a la posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella, señaló que no se sabe de dónde salió el comentario de que Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, iba asistir al evento de toma de investidura.

“No sé por qué (Infantino) no va a venir. El poco tiempo para planificar un viaje de este tipo hace que no vengan todas las delegaciones que se hubieran querido”, dijo Villavicencio.

Además, la encargada de las relaciones exteriores del Gobierno Petro explicó que la administración saliente no es la encargada de determinar qué países son invitados a la posesión presidencial.

“La competencia de invitar a gobiernos es del nuevo Gobierno. Nosotros, como Cancillería, simplemente operativizamos las invitaciones que ellos hagan. Lamentamos que no hayan invitado a los países europeos”, explicó.

Es importante recordar que, tanto la ministra saliente Rosa Villavicencio, como el entrante, Omar Bula, son los funcionarios encargados de hacer los recibimientos de las delegaciones invitadas.

Por otro lado, ya se confirmó la llegada de los representantes de El Salvador, presididos por el vicepresidente del país centroamericano, Félix Ulloa. También se espera que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegue en la tarde de este 6 de agosto.

De igual forma, la canciller dijo que ya estaban confirmadas las asistencia de varios presidentes, entre ellos los mandatarios de Paraguay, Chile y Argentina.