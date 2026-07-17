Presidente electo De la Espriella designó a Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda
El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la diseñadora Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.
Dijo que tendrá como misión “consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional”, dijo De la Espriella.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...