Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 jul 2026 Actualizado 19:43

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Política

Presidente electo De la Espriella designó a Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda

Presidente electo De la Espriella designó a Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda

Presidente electo De la Espriella designó a Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda

Presidente electo De la Espriella designó a Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda
Añadir Caracol Radio en Google

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a la diseñadora Silvia Tcherassi como Embajadora Ad Honorem de la Moda, la Creatividad y la Identidad de Colombia.

Dijo que tendrá como misión “consolidar la moda como una herramienta de diplomacia cultural, promoción de la identidad nacional”, dijo De la Espriella.

En desarrollo...

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir