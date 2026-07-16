Vuelve el Festival Vibra Urabá para celebrar la riqueza cultural de esta región antioqueña

Medellín

A partir del próximo jueves, 23 de julio, y durante tres días, el municipio de Apartadó se convierte en el epicentro de la cultura del pueblo urabaense, con sus diferentes manifestaciones y las conversaciones alrededor de ellas.

El Festival Vibra Urabá 2026 es un escenario para mostrar las artes vivas, la creatividad, el emprendimiento y las conversaciones sobre las diferentes manifestaciones en un territorio donde confluyen diferentes raíces indígenas, afrodescendientes, mestizas y migrantes.

La agenda prevista

La agenda tiene cinco ejes principales: presentaciones artísticas, formación y creación, conversaciones, feria de emprendimientos y experiencias culturales abiertas al público.

Esos diferentes lineamientos tienen como objeto el aprendizaje, la circulación artística y encuentros para públicos diversos.

¿Qué actividades se desarrollarán?

Durante las 72 horas que dura el festival se tienen muestras artesanales, presentaciones artísticas, feria con 30 emprendimientos locales, muestra de talleres, charlas sobre la palabra, experiencias culturales y con agenda para todos los públicos asistentes.

La programación artística incluye música, danza y teatro, que dialogan con la riqueza cultural del Caribe, el Pacífico y las expresiones contemporáneas urbanas.

En la sede Comfama de Apartadó se tendrá adicionalmente una programación nocturna que integra espectáculos de gran formato.

Desde esta caja de compensación, explicaron que “los círculos de palabra, que hacen parte del eje de Conversaciones del festival, reunirán a artistas, cocineras tradicionales, investigadores, gestores culturales, líderes sociales y deportistas para conversar sobre identidad cultural, gastronomía, biodiversidad, turismo sostenible, economía local y el papel de la cultura en la transformación de la región”.

En el Festival también estará el Laboratorio de Creación Artística, por medio del cual se forman artistas en este territorio.

Las 30 marcas locales de distintos municipios de Urabá, que participarán en el festival de emprendimiento, tendrán iniciativas y propuestas de moda, diseño, gastronomía, bienestar, turismo y artesanías.

La programación también incluirá experiencias abiertas para toda la comunidad, como la biblioteca móvil, el parque móvil, el punto de lectura de la sede Comfama Apartadó y espacios de mediación cultural.

Un escenario de creación

Andrés Valencia, responsable de Festivales Comfama, explicó que “Vibra Urabá es una decisión por reconocer el territorio como un escenario vivo de creación. Cada edición nos confirma que aquí no solo hay una oferta cultural potente, sino también comunidades que están narrando su propio futuro a través del arte, la conversación y el encuentro. Este festival busca justamente eso: amplificar esas voces y conectar esas energías con el resto del país”.

Riqueza de Urabá

Actualmente, esta subregión antioqueña es una de las de mayor transformación social, desarrollo y un gran potencial para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y visitantes.

El lugar privilegiado de su ubicación, la riqueza cultural, deportiva, natural y empresarial tiene una diversidad única que se ve reflejada en la programación de este festival.

Para Maritza Moya Mena, integrante de la agrupación Corazón de Tambo y participante de ediciones anteriores, Vibra Urabá es “un espacio donde las tradiciones dialogan con nuevas generaciones, las comunidades se encuentran alrededor de la cultura y se fortalece el orgullo por lo que somos”. Ver a niños, jóvenes y familias disfrutar del arte nos motiva a seguir preservando y compartiendo nuestras raíces".

Las actividades centrales se adelantarán en la sede de Apartadó de esta caja de compensación.