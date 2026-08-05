Cayó jefe de finanzas del Clan del Golfo en Bajo Cauca: intentó sobornar a una oficial del Ejército

Zaragoza- Antioquia

En el municipio de Zaragoza fue capturado alias ‘El Tuerto’, quien es señalado de ser un presunto jefe de finanzas de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo que delinque en el Bajo Cauca antioqueño. El operativo fue acompañado por el Ejército, la policía, la fiscalía y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

Según el ejército, durante la acción judicial el cabecilla tenía en su poder mil 50 millones de pesos en efectivo producto de la extorsión y la minería en esa subregión, con lo que se pretendía pagar la nómina de los integrantes del grupo ilegal.

“Durante el procedimiento, este sujeto le ofrece a una oficial perteneciente a nuestro Gaula 500 mil pesos para que lo deje en libertad. Gracias a la integridad y al compromiso de nuestro personal, en estos momentos ya esta persona se encuentra con las autoridades competentes realizándose el procedimiento que corresponde”, manifestó el General Óscar del Cristo Díaz Montiel Comandante de la Décima Primera Brigada.

Agrega que a alias ‘El Tuerto’ se le encontró un revólver con munición y una máquina contadora de billetes que fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

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