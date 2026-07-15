Gobernador alerta sobre el tipo de drones cargados con explosivos que atacan a civiles en Antioquia

Briceño, Antioquia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, denunció el tipo de artefactos que están utilizando los grupos ilegales en el Norte antioqueño, con el objetivo de causar daño, intimidar a la población civil y atentar contra los uniformados del Ejército Nacional.

Así lo evidenció al publicar las imágenes de un dron que, en su fabricación original, estaba diseñado para la entrega de cargas pesadas, labores agrícolas, rescate y aplicaciones militares especializadas. Sin embargo, en este caso los ilegales lo han modificado para lanzar explosivos contra la población civil.

“Antioqueños, un dron como este, del ‘Calarcá’ de las FARC, hirió a un civil y provocó el desplazamiento de 30 familias campesinas en el corregimiento Las Auras, Briceño, Norte de Antioquia. Un explosivo lanzado por este dron cayó en el parque principal del caserío, poniendo en riesgo la vida de la población civil”, señaló.

Ante esto, Rendón Cardona fue tajante al afirmar que los ilegales de las disidencias de las FARC, al mando de alias ‘Calarcá’, “solo les interesan sus rentas criminales, no les asiste ninguna causa política o social”. El gobernador reiteró que las autoridades tienen el compromiso de perseguirlos y lograr su sometimiento.

Sobre el hecho mencionado por el mandatario, cabe recordar que los enfrentamientos se registraron en días anteriores en zona rural del corregimiento de Las Auras, ubicado a media hora de la cabecera municipal de Briceño. Allí, integrantes del Clan del Golfo y disidencias del frente 36 se enfrentaron con explosivos lanzados desde drones. Uno de estos artefactos cayó en pleno caserío, en el parque principal, sobre un negocio conocido como “la caseta”. Según la comunidad, el dueño del lugar resultó herido de gravedad.

Desde la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, se ha insistido en que este ataque evidencia que la crisis de seguridad en Briceño continúa sin una solución de fondo, pese a los reiterados llamados de la administración departamental al Gobierno Nacional. Por esta razón, se han enviado cerca de 40 oficios al Ministerio de Defensa, al Ejército y a la Policía, solicitando acciones urgentes y mayores capacidades para enfrentar a los grupos criminales que operan en la zona.