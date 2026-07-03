Comfama tendrá este viernes 3 y sábado 4 de julio una Becatón para educación superior

Medellín

La Caja de Compensación Comfama anunció que este 3 y 4 de julio de 2026 tendrá una oferta de 1.700 becas para estudiar programas académicos de formación superior en el Cesde, en una jornada que se cumplirá de manera simultánea en sus sedes de Medellín, Bello y Rionegro.

¿Qué oferta académica hay?

Esta Becatón mostrará esa disponibilidad académica en 20 programas técnicos alineados con la demanda laboral regional.

Algunos de los programas que se ofertarán serán Desarrollo de Software, Arte Culinario, Asistente Administrativo, Comercio Internacional, Mercadeo, Talento Humano, Diseño Gráfico, Enfermería y sectores de servicios especializados.

Becas para conectar con el empleo

María Isabel Palomino Ángel, rectora de Cesde, explicó que “esta alianza con Comfama es un puente real entre las empresas, los territorios y las aspiraciones de nuestros estudiantes. Sabemos que la educación técnica abre caminos hacia la movilidad social, por eso nuestro propósito es acercar formación de calidad a más personas, desarrollar competencias que el mercado laboral requiere y facilitar que cada estudiante encuentre aquí un espacio para crecer, aprender y cumplir sus propósitos”.

Según explicó el Cesde, de quienes egresan de estos programas, aproximadamente siete de cada 10 personas logran vincularse al mercado laboral justo en el año posterior, lo cual muestra una conexión entre el aprendizaje con lo que está demandando el mercado en la región.

Juan Manuel Restrepo, responsable de Educación en Comfama, agregó: “En Comfama sabemos que la educación es esencial para conectar a cada persona con su propósito. Por eso creamos una plataforma que contempla la trayectoria educativa completa, siendo Cesde esencial en la conexión entre el bachillerato y la posibilidad de cruzar la puerta del primer empleo. Con la oferta de becas, nos proponemos llegar a más de 1.700 personas para seguir acompañando las metas y sueños de los habitantes de Antioquia”.

¿Dónde se cumplirá la Becatón?

Esta jornada, programada para este viernes y sábado, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, se cumplirá en las sedes del Cesde en el centro de Medellín, ubicada en la calle 49 con carrera 41, en su sede de Bello en la diagonal 50 A número 38-20 y la dependencia de Rionegro que se encuentra en la calle 52 con carrera 48.

Requisitos para aplicar a las becas

Las personas interesadas y que se encuentren en las categorías A y B de afiliación pueden aplicar a las becas.

Para hacerlo, deben diligenciar el formulario de postulación, que se encuentra en la página web de Comfama, y allí deberán seleccionar el programa al que desean aplicar.

Luego de la validación y el proceso de preselección, deberá entregar los documentos requeridos para continuar con el proceso; allí es necesario presentar la copia de la cédula o tarjeta de identidad y acta de grado.

Para finalizar el proceso, deberán pagar el porcentaje restante de la matrícula, de acuerdo a la categoría y el porcentaje logrado en la beca.

En las diferentes sedes del Cesde se estará brindando la información necesaria, para que aquellos interesados puedan aprovechar una de las 1.700 becas que están previstas en esta jornada.