Gobernador de Antioquia exige protección inmediata para bebé indígena con desnutrición aguda

1 de cada 3 niños con paladar hendido también sufre de desnutrición / Getty Imagenes

Apartadó, Antioquia

Luego de un tamizaje realizado a un bebé de 9 meses en el resguardo indígena Las Playas, en Apartadó, Urabá antioqueño, profesionales del programa Arrullos de la Gobernación de Antioquia informaron que el infante presenta desnutrición aguda. Esta condición pone en riesgo su vida.

Ante este panorama, los profesionales ordenaron el traslado inmediato del menor a un centro hospitalario. Sin embargo, el padre del niño se negó, pues prefiere la medicina ancestral. Esto se suma que ha manifestado desconfianza hacia el sistema de salud.

Según se pudo conocer, esta sería la cuarta misión realizada con el objetivo de ubicar al menor y convencer a su padre de llevarlo al hospital. Este sería un caso recurrente, ya que el bebé presentaría una condición de salud que lo mantiene bajo de peso. De allí la preocupación de las autoridades, porque de no ser atendido lo antes posible por especialistas se puede agravar la situación del menor.

La comunidad, por su parte, ha expresado temor al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), ya que temen que se les lleven sus hijos. Situación que se agrava por las barreras de idioma, pues la mayoría de los miembros no hablan ni entienden el español.

Ante esta situación, se pronunció el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, quien señaló la urgencia de localizar y trasladar al menor a un centro asistencial.

“Con urgencia instamos a las dos Comisarías de Familia de Apartadó para que inicien la búsqueda de un bebé indígena de 9 meses en condición de desnutrición aguda y restablecerle sus derechos”, afirmó el mandatario.

Por último, agregó que es prioritario encontrar al bebé, salvarle la vida y proteger sus derechos.