Policía ocupa 52 bienes por más de $14.100 millones a cabecilla financiero del Clan del Golfo

Antoquia

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, ocupó 52 bienes avaluados en más de 14.100 millones de pesos que presuntamente pertenecen a un cabecilla financiero de la estructura criminal Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. La operación, denominada “THOR”, se desarrolló en cuatro municipios de Antioquia: Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta y busca debilitar la capacidad económica y logística de esta organización.

De acuerdo con los elementos probatorios recopilados, algunos de estos inmuebles eran utilizados como lugares de descanso por el señalado cabecilla y su núcleo familiar, y también servían para el resguardo temporal de otros integrantes de la estructura criminal.

Es de señalar que los inmuebles y activos fueron adquiridos presuntamente con dineros provenientes del narcotráfico y la extorsión. Las autoridades los pusieron a disposición para el proceso de extinción del derecho de dominio.

Según las autoridades, esta operación representa un golpe significativo a las finanzas del Clan del Golfo en la región, al afectar directamente los patrimonios ilícitos acumulados por uno de sus principales articuladores financieros. Las investigaciones continúan para identificar posibles nuevos activos vinculados a esta estructura.