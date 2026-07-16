Autoridades intervienen La Ladera en Medellín: cuatro obras suspendidas y 41 inmuebles en evaluación

Medellín

Un operativo de inspección, vigilancia y control adelantado en el sector de La Ladera, en el oriente de Medellín, terminó con la suspensión de cuatro obras que se ejecutaban sin licencia de construcción y la revisión técnica de varias edificaciones levantadas en una zona con restricciones urbanísticas y ambientales.

Durante la intervención, las autoridades impusieron cuatro sellos de suspensión a construcciones que no contaban con los permisos exigidos por la normativa vigente. Además, recopilaron información de 41 inmuebles, en su mayoría destinados a vivienda, donde se evidenciaron nuevas edificaciones, ampliaciones y adecuaciones que ahora serán objeto de evaluación individual.

La Secretaría de Gestión y Control Territorial explicó que estas acciones hacen parte de las labores permanentes de control urbanístico para garantizar el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), preservar el ordenamiento del territorio y prevenir ocupaciones en áreas con restricciones para el desarrollo de proyectos constructivos.

El seguimiento en La Ladera responde a las condiciones especiales del sector, ya que los terrenos, de propiedad de la Universidad de Antioquia, hacen parte del proyecto Ecoparque Alto de la Mora. Además, se encuentran ubicados en una zona con amenaza por movimientos en masa y hacen parte de la Red de Conectividad Ecológica de Medellín.

Evaluaciones y control en La Ladera

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, señaló que La Ladera requiere una vigilancia constante debido a sus características ambientales y urbanísticas.

“Durante esta administración hemos recuperado 1377 metros cuadrados como parte de las acciones para proteger un territorio con restricciones definidas en el plan de ordenamiento territorial. Detrás de este resultado hay un trabajo técnico continuo de identificación, documentación y seguimiento que fortalece las actuaciones de las autoridades competentes”, indicó el secretario.

Aunque las 41 edificaciones fueron identificadas durante una misma jornada de inspección, cada caso será analizado de manera independiente por los equipos técnicos de la Secretaría.

La Alcaldía de Medellín señaló que con base en la evaluación se establecerá si existen comportamientos contrarios a la integridad urbanística y, posteriormente, la Inspección definirá las actuaciones administrativas que correspondan de acuerdo con las particularidades de cada inmueble.