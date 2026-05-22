Comfana le pone la lupa a la educación en Antioquia para cerrar brechas en el sector: así lo hace

Colombia

Gaby todavía estaba aprendiendo a nombrar el mundo cuando comenzó a llenar sus días de canciones, juegos, preguntas y descubrimientos en uno de los Preescolares Comfama, en Manrique, Medellín. Sin embargo, su historia allí había comenzado mucho antes de que ella naciera. Más de 25 años atrás, su mamá, Laura, también había recorrido esos mismos pasillos siendo una niña.

Comfama, creando oportunidades de principio a fin, desde preescolar hasta el primer empleo.

Posteriormente, Laura volvió a encontrarse con ese lugar desde otra orilla: la de una madre que ve a su hija crecer mientras ella misma aprende cómo criar.

Por eso, cuando ella habla de los Preescolares Comfama, habla la tranquilidad de sentirse acompañada integralmente.

“Desde que mi hija estaba bebé, anhelé que estudiara donde yo estudié porque allí fui feliz. Los papás a veces nos sentimos perdidos, pero gracias a las herramientas y el apoyo que recibimos en Comfama, podemos entender mejor cómo cuidar a nuestros hijos”, aseguró.

Historias que demuestran que Comfama sí le pone la lupa a la educación de los antiqueños

Historias como la de Laura y Gaby hablan de la dimensión de la transformación educativa que la caja antioqueña ha venido construyendo durante décadas.

Actualmente cuenta con 13 preescolares propios y acompaña el desarrollo de más de 5.200 niños y niñas en sus primeros años de vida. Antioquia ha sido testigo de cómo generaciones enteras de familias han avanzado en su camino de aprendizaje en equipo con Comfama.

Y es que esto ha sido el resultado de la decisión sostenida de poner la educación en el centro de su proyecto social. De hecho, con $153.000 millones movilizados entre 2021 y 2024, el informe ‘Empresas, sociedad civil e inversión social en educación’ posicionó a la organización como la institución privada que más recursos apalanca para fortalecer el sistema educativo en Colombia. Detrás de la cifra está la visión de entender la educación no como una suma de programas aislados, sino como una trayectoria de vida completa.

Así apoya a los antioqueños el sistema educativo de Comfama

Actualmente, la inversión anual en educación formal del conglomerado, que incluye los colegios Cosmo Schools y el CESDE, ronda los $260.000 millones e integra una red conformada por preescolares, bibliotecas, colegios, educación técnica, tecnológica, conexiones con el empleo y diversas alianzas públicas y privadas.

La intención es que las personas no encuentren únicamente un programa que responda a una etapa específica, sino caminos educativos conectados, continuos y capaces de acompañar sus proyectos y aspiraciones en el tiempo.

Esa misma manera de entender el aprendizaje, atento al bienestar y al propósito de cada persona, también se manifiesta en Cosmo Schools, la red de colegios que hoy supera los 6.000 estudiantes.

Allí llegó Sofía Pajón cuando tenía 14 años, después de sentir que el modelo educativo tradicional no lograba responder a sus intereses ni a su manera de aprender. En Cosmo encontró una experiencia más cercana a sus talentos y sus inquietudes. El año pasado fue su graduación como bachiller.

Los maestros, una pieza clave del desarrollo

Detrás de historias como la de Sofía están los maestros y mentores que se forman para proponer experiencias de aprendizaje significativas.

Una de ellas es Ruth Estella Miranda, docente con más de 35 años de experiencia y líder de la primera sede de esta red de colegios. Este año recibió el National Teacher Prize, inspirado en el Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos más importantes de la educación a nivel mundial.

Miranda ha insistido en que la calidad educativa integra la evidencia científica, la sensibilidad humana y la confianza entre estudiantes, familias y mentores. Su liderazgo ha movilizado una tasa de permanencia del 97 %, una comunidad donde el 60 % de los estudiantes accede a educación subsidiada y un indicador de inclusión del 15 %, por encima del mínimo legal.

El papel de Comfama en los primeros empleos de quienes acompañó toda la vida

Pero la conversación sobre educación no termina con la graduación escolar. Para miles de jóvenes, el siguiente desafío consiste en encontrar caminos de formación conectados con el mundo laboral y con aquello que quieren construir para sí mismos. Ahí entra CESDE, institución educativa del conglomerado, donde Comfama ha impulsado programas que buscan conectar aprendizaje y empleo, especialmente para personas que necesitan modelos más flexibles para estudiar.

Actualmente, el 66 % de los estudiantes consigue empleo durante el primer año después de graduarse y el 38 % encuentra trabajo gracias a la articulación entre CESDE y el servicio de empleo de Comfama.

En ese camino está Úrsula, una joven venezolana que llegó a Colombia con un propósito claro: estudiar diseño gráfico y construir una vida a partir de su talento.

Durante un tiempo pensó en renunciar a ese sueño, hasta que encontró una oportunidad con las Becas Órbita. Hoy ejerce la profesión que imaginó y se convirtió en inspiración para su hermano menor, quien ya comenzó a estudiar desarrollo de software.

Vistas juntas, todas estas historias parecen responder una misma pregunta: ¿qué significa acompañar verdaderamente una trayectoria educativa? Para Comfama, la respuesta ha sido construir un ecosistema capaz de estar presente en distintos momentos de la vida: desde los primeros años de crianza hasta la inserción laboral; desde un niño que aprende a leer hasta una joven que encuentra oportunidades para estudiar y trabajar.