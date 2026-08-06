Murió cría de hipopótamo rescatada en Puerto Nare, confirmó Cornare

Tras los esfuerzos de los médicos veterinarios de la entidad ambiental Cornare y el Parque Temático Hacienda Nápoles, falleció el hipopótamo recién nacido que había sido rescatado en el municipio de Puerto Nare al ser abandonado por su madre.

Cornare informó que lamentablemente la especie que no tenía más de 15 días de nacida no asimiló la intervención hecha por el personal experto debido a los quebrantos de salud que le aquejaban por haber estado expuesta tanto tiempo sin un cuidado óptimo, que le generó un cuadro severo de malnutrición y deshidratación, entre otras situaciones que finalmente le ocasionaron la muerte.

“Luego de que el individuo falleciera, se procedió a realizar la necropsia, donde se evidenciaron diferentes lesiones tanto a nivel pulmonar como hepático, lo que agravaba el cuadro del individuo y explica el porqué tuvo este desenlace. Desde Cornare reiteramos nuestro compromiso con la gestión de esta especie exótica invasora y hacemos un llamado a la comunidad a hacer reportes tempranos de cualquier tipo de interacción que tengan con esta especie”, recalcó Camilo Muñoz, coordinador del CAV Cornare.

Recordemos que el hipopótamo había sido rescatado de entre unos arbustos por una familia de pescadores de la vereda La Sierra de Puerto Nare y llevado a su casa, donde intentaron alimentarlo, pero no recibió la comida hasta que llegó Cornare y lo intervino.