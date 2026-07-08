Millonaria deuda de las EPS agrava la crisis de los hospitales públicos de Risaralda

Risaralda

La difícil situación financiera que atraviesa la red pública hospitalaria de Risaralda se continúa agudizando debido al incumplimiento en los pagos por parte de varias Entidades Promotoras de Salud, un panorama que ya compromete la continuidad de algunos servicios médicos y pone en riesgo la atención de por lo menos 250 mil usuarios en el departamento.

La cartera que mantienen las EPS con las instituciones hospitalarias del departamento supera los $400 mil millones, una cifra que ha generado serios problemas de liquidez para hospitales y clínicas, limitando su capacidad para adquirir insumos, cumplir con proveedores y garantizar la permanencia del talento humano especializado.

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Las mayores preocupaciones recaen sobre las deudas que mantienen Nueva EPS, Asmet Salud, Coosalud y Pijao Salud, entidades que presentan retrasos en los giros a la red pública hospitalaria. Esta situación ya obligó al Hospital Universitario San Jorge de Pereira a reducir parte de su capacidad instalada, cerrar algunas camas y disminuir la disponibilidad de especialistas.

“Usuarios en el departamento de Risaralda continúan con serias dificultades. Toda vez que los hospitales públicos no logran garantizar atención con oportunidad y calidad a varios usuarios”, expresó Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Instituciones de Salud.

Aunque en las últimas semanas se han realizado reuniones entre las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, los hospitales y los organismos de control, hasta ahora no existen compromisos concretos ni un cronograma de pagos que permita aliviar la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria.

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Frente a este panorama, directivos del sector salud insistieron en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar el pago de las obligaciones pendientes y evitar que la falta de recursos continúe deteriorando la prestación de los servicios de salud en Pereira y el departamento de Risaralda.