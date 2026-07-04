Personería alerta por grave crisis en la atención de salud mental en Pereira

Pereira

Tras un seguimiento permanente al sistema de salud, el Ministerio Público indicó que las dificultades económicas de al menos cinco EPS, varias de ellas intervenidas por el Gobierno Nacional, han provocado retrasos en los pagos a las instituciones prestadoras de servicios (IPS), situación que ha derivado en el cierre o la suspensión de diferentes especialidades médicas como la atención en salud mental.

El personero de Pereira, Leonardo Fabio Relales Chacón, calificó como preocupante el panorama de la atención en salud mental, al señalar que actualmente los usuarios encuentran serias dificultades para acceder a este tipo de servicios.

Según explicó, en este momento el Hospital Mental Universitario de Risaralda es la única institución que continúa prestando atención en esta área, aunque lo hace con capacidad limitada debido a la alta demanda y a las restricciones que enfrenta el sistema.

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“Lamentable la situación, que hoy el sistema de atención tiene en este tipo de especialidad de salud, Pereira hoy encuentra las puertas cerradas para los usuarios. La salud mental hoy está cerrada en el municipio de Pereira”, expresó el Personero de Pereira, Leonardo Fabio Relales Chacón.

La Personería indicó que esta situación genera una especial preocupación, teniendo en cuenta el incremento de pacientes que requieren atención psicológica y psiquiátrica, que podrían enfrentar demoras o dificultades para recibir un tratamiento oportuno.

No obstante, el monitoreo también evidenció algunos avances en otras áreas del sistema. De acuerdo con el organismo de control, la atención en oncología ha comenzado a normalizarse gracias a los esfuerzos realizados por las instituciones prestadoras y a la articulación con las EPS involucradas.

BUSCAN ACUERDOS DE PAGO CON EPS

Frente a la crisis financiera, el personero informó que durante las últimas mesas de trabajo varias EPS manifestaron su intención de realizar nuevos desembolsos para reactivar servicios que permanecen restringidos.

Entre ellas se encuentra Asmet Salud, que, según la Personería, adquirió compromisos para girar recursos en los próximos días y facilitar la reapertura gradual de algunos servicios en instituciones como el Hospital Universitario San Jorge, la Clínica Los Rosales y la Clínica Los Nevados.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó que Coosalud adelanta reuniones administrativas para definir la priorización de pagos a las IPS con el propósito de restablecer parte de la atención suspendida.

Sin embargo, el panorama es distinto para los afiliados de la Nueva EPS. La Personería aseguró que, hasta el momento, no existe un anuncio concreto sobre nuevos giros de recursos que permitan recuperar los servicios actualmente restringidos, situación que mantiene en incertidumbre a miles de usuarios.

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El organismo de control advirtió que la falta de liquidez continúa afectando la prestación de servicios esenciales y reiteró la necesidad de que las EPS cumplan con sus obligaciones financieras para evitar un mayor deterioro del sistema de salud.

Finalmente, la Personería de Pereira anunció que continuará realizando seguimiento diario al comportamiento de las EPS y al cumplimiento de los compromisos adquiridos, con el objetivo de proteger el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos y promover soluciones que permitan restablecer la atención médica en el municipio.