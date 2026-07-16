Megabús refuerza seguridad con inteligencia artificial tras casos de hurto en estaciones de Pereira

Pereira

La nueva tecnología ya opera en todas las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Masivo mediante el circuito cerrado de televisión. A través de sensores inteligentes, el sistema identifica ingresos o movimientos no autorizados, especialmente durante los horarios en que las estaciones permanecen cerradas, y envía una alerta inmediata al Centro de Control para que los operadores coordinen la reacción del personal de seguridad y, de ser necesario, de la Policía Metropolitana.

“Megabus está innovando, entonces mira que es una herramienta muy práctica, genera una alarma, ellos tienen un sensor de movimiento, hay dos tipos de alertas, el de color azul es que todo está bien y el rojo significa que entró algún actor o elemento al sistema, esto genera una alerta de inmediato al centro de control y el cuerpo de vigilancia de Megabus”, indicó Juan Gabriel Londoño Osorio, director de Operaciones de Megabús.

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De acuerdo con las autoridades, esta herramienta fue implementada luego de hechos recientes como el hurto de un validador, el intento de robo de otro equipo y diferentes actos vandálicos que afectaron algunas estaciones.

Además, la tecnología facilita el monitoreo de las 172 cámaras instaladas en el sistema, permitiendo que se detecte automáticamente comportamientos inusuales y dirija la atención de los operadores hacia el lugar donde se presenta la novedad, reduciendo los tiempos de respuesta.

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Como parte del fortalecimiento de la seguridad, la empresa también anunció que avanza en la instalación de cámaras con capacidad de reconocimiento facial, una herramienta que servirá de apoyo a las autoridades en los procesos de investigación cuando sea requerida.

Según Megabús, desde la entrada en funcionamiento del sistema de alertas inteligentes no se han registrado nuevos hurtos ni intentos de robo en las estaciones donde opera esta tecnología, por lo que esperan extender estas acciones para brindar mayor tranquilidad a los usuarios del transporte masivo de Pereira.